2020/09/07 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية توجّه بمكافأة أي منتسب يتقن لغة أجنبية أو أكثر الغانمي : سنعامل العابثين بإنجازات التظاهرات بالحزم والشدة بغداد – عبد اللطيف الموسوي حذر وزير الداخلية عثمان الغانمي من العبث بإنجازات التظاهرات التي تحققت، فيما وجه بمعاملة العابثين بالحزم والشدة .وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا امس إن (الغانمي أجرى زيارة لقيادة شرطة محافظة […]

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