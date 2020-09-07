2020/09/07 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشادة بين الجبوري ووزير المالية خلال إجتماع ضم الكاظمي والحلبوسي لبحث الموازنة بغداد – الزمان تداولت تسريبات اخبارية وقائع اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط علي علاوي وخالد بتال النجم ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري شهد مشادة شديدة بين وزير المالية ورئيس اللجنة المالية.وقالت المصادر إن […]

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