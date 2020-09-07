2020/09/07 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجّه بإرسال فريق طبي لمتابعة حالة ناظم شاكر بغداد – قصي حسن وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين بارسال فريق طبي الى اربيل لمتابعة الحالة الصحية لنجم المنتخبات الوطنية السابق الكابتن ناظم شاكر عقب اصابته بـفايروس كورونا .وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال (ان هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلس الوزراء […]

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