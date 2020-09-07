بيروت.. عدد من الجرحى في اشتباكات الطريق الجديدة

2020/09/07 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن "إطلاق نار كثيف" سمع في محيط الطريق الجديدة في العاصمة بيروت، الإثنين، فيما قال شهود عيان ومصادر محلية إن اشتباكا بالأسلحة النارية جرى بين مناصري الشقيقين سعد وبهاء الحريري أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، واستدعى تدخل الجيش.

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