ترامب يطالب بايدن بالاعتذار.. ما علاقة لقاح كورونا؟!

2020/09/07 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس بالاعتذار عن تصريحاتهما بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا.



وقال ترامب للصحفيين، حسب ما نقلته "روسيا اليوم"، وتابعه "ناس"، (7 ايلول 2020)، "تحت قيادتي سنطور اللقاح في مواعيد قياسية، وعلى بايدن وصديقته الليبرالية وغير المؤهلة برأيي، أن يقدما الاعتذار فورا عن خطابهما المعادي للقاح".

وأضاف أن "اللقاح ضد كورونا سيظهر في الولايات المتحدة قريبا جدا".

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية ظهور اللقاح في أكتوبر المقبل.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن "إدارة ترامب تسعى للحصول على اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر".

وانتقد بايدن وهاريس تصريحات ترامب حول أن "اللقاح قد يكون جاهزا في أكتوبر"، وأعربا عن شكوكهما في ذلك.

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