" يويفا " يؤكد إقامة مباراة السوبر بين بايرن ميونخ وإشبيلية في الرابع والعشرين من ايلول المقبل بحضور جماهيري

2020/09/07 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ، إقامة مباراة السوبر بين بايرن ميونخ وإشبيلية في الرابع والعشرين من ايلول المقبل، بحضور جماهيري في "بودابست" كما كان مخططاً بعد سماح المجر بدخول الأجانب في حالة تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.وقال الإتحاد الأوروبي في بيان رسمي ، إنه تم بدء بيع التذاكر للمباراة التي تقام في 24 ايلول المقبل، وستكون بمثابة الاختبار لعودة الجماهير إلى الملاعب في ظل إستمرار جائحة كورونا ".يذكر انه لم تقم أية مباراة تابعة للمسابقات التي ينظمها الإتحاد الأوروبي في حضور جماهيري، لكن بعض الدول مثل فرنسا وسويسرا وبولندا والمجر سمحت بحضور الجماهير في المنافسات المحلية ".وأضاف "يويفا" في بيانه، إن ملعب بوشكاش سيشهد حضور حتى 30% من سعته البالغة 67215 متفرجاً مع حصول كل فريق على 3 آلاف تذكرة، وسيستمر بيع التذاكر حتى بعد غد الأربعاء ".وتابع البيان، إنه من أجل دخول المجر يجب على الزائرين تقديم تذاكر المباراة ونتيجة سلبية لاختبار الفيروس في غضون 3 أيام من إصداره، وسيسمح ببقائهم في المجر لمدة 72 ساعة فقط ".وكانت هناك شكوك بشأن إقامة المباراة بعدما أغلقت المجر حدودها أمام الأجانب ما عدا القادمين من التشيك وبولندا وسلوفاكيا ".واوضح، إنه سيتم تطبيق إجراءات الصحة الصارمة وسيُطلب من الجماهير تحمل المسؤولية داخل الملعب، وستكون المسافة بين كل متفرج والآخر 1.5 متر على الأقل مع الالتزام بوضع الكمامات والخضوع للكشف عن درجة الحرارة عند دخول الملعب ".وإختتم البيان، إنه سيتم رد سعر التذكرة للمتفرج الذي سيكتشف إصابته بفيروس كورونا قبل أقل من 14 يوماً من المباراة ".وكان نادي بايرن ميونخ الالماني توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا موسم 2020، فيما حصل إشبيلية الاسباني على لقب بطل الدوري الاوروبي"./انتهى2

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