مقتل عائلة مكونة من خمسة افراد بهجوم مسلح شرقي بغداد

2020/09/07 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن مقتل عائلة مكونة من خمسة افراد بهجوم مسلح على منزلهم في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد دون ذكر الاسباب./انتهى9

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