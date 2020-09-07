لجنة الصحة والسلامة تصدر قرارات جديدة.. أهم احداث اليوم بخبر واحد

2020/09/07 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدرت خلاله سبعة قرارات منها متفرعة، من ضمنها اعادة الدوام الرسمي بنسبة 50 بالمائة في دوائر الدولة وفتح المطاعم وفق الشروط الصحية.





أدناه اهم الأحداث لهذا اليوم:

رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم يدعو الى انهاء ازمة النزوح في العراق واعادة النازحين لديارهم (التفاصيل)

السيد عمار الحكيم يشدد لوزير التربية على الرصانة العلمية وتكريس مفهوم الوطنية لدى الطلبة (التفاصيل)

السيد عمار الحكيم يحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لإغاثة السودان (التفاصيل)

وفاة السيد نور الدين الحكيم بعد معاناة طويلة مع المرض (التفاصيل)

الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق..



وارتفاع جديد بالاصابات (التفاصيل)

ممثل الصحة العالمية ادهم اسماعيل: وفيات كورونا في العراق انخفضت الى 2.9% وهي أقل من النسبة عالمياً (التفاصيل)

رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يبحثان كل ما من شأنه لضمان نزاهة وسلامة الانتخابات (التفاصيل)

خلية الازمة تعيد افتتاح المطاعم والدوام بنسبة 50% (التفاصيل)

اللجنة العليا تمنح استثناءات لمفوضية الانتخابات (التفاصيل)

قرارات اللجنة العليا في اجتماعها اليوم الأثنين (التفاصيل)

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد (التفاصيل)

ايران: سيادة العراق خط أحمر ونرفض تعرضها لأي انتهاك حدودي (التفاصيل)

مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية (التفاصيل)

مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الاندية الرياضية (التفاصيل)

البرلمان يوجه لجنة الاقتصاد باستضافة وزير التجارة حول تأمين مفردات البطاقة التموينية (التفاصيل)

مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية (التفاصيل)

بالوثائق..



أسماء النواب الحاضرين في جلسة اليوم (التفاصيل)

إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية لتصديهم لكورونا (التفاصيل)

بالوثائق..



نص قانون حقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية بكورونا (التفاصيل)

بالوثيقة..



جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد (التفاصيل)

مفوضية الإنتخابات: التنسيق مع الدفاع المدني لحماية مخازننا من أي طارئ (التفاصيل)

عضو تحالف عراقيون علي العبودي: حسم الدوائر الانتخابية المتعددة في الأسبوع المقبل (التفاصيل)

عضو تحالف عراقيون حسن خلاطي يكشف عن تقديم مقترح بخصوص الدوائر الانتخابية (التفاصيل)

وفقاً للدستور..



85 نائباً فقط بإمكانهم تشريع قانون المحكمة الاتحادية (التفاصيل)

القانونية النيابية تؤكد انها بصدد حسم المواد الخلافية بقانون المحكمة الاتحادية وعرضه للتصويت (التفاصيل)

العراق وأمريكا يؤكدان أهمية تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة البلاد (التفاصيل)

تحضيرات لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش بسبب ملفات الفساد (التفاصيل)

بوصلة الكاظمي للتغيير تتجه الى هيأة الاعلام والاتصالات {وثيقة} (التفاصيل)

كتلة صادقون: وجود الاحتلال مبرر لحمل السلاح..



وتعلق على "السلاح المنفلت (التفاصيل)

بالصور..



المباشرة بفرض القانون في ميسان وتطويق المجر الكبير (التفاصيل)

الكشف عن الاسلحة التي تم مصادرتها خلال عملية امنية في ميسان (التفاصيل)

العمليات المشتركة توجه اتهاماً خطيراً لمحافظ البصرة..



وتكشف أهداف {الوعد الصادق} (التفاصيل)

مستشار العيداني محمد الزيداوي: همرات وسلاح فصائل يستخدم بالنزاعات العشائرية..



والفتونة عادت للمحافظة (التفاصيل)

هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف رتلاً عسكرياً أمريكياً في سريع الشعلة (التفاصيل)

الاعلام الأمني يكشف تفاصيل انفجار سريع الشعلة وخسائره (التفاصيل)

استهداف بالعبوات الناسفة لرتل دعم لوجستي للتحالف في بابل (التفاصيل)

إحالة ضابط كبير في الداخلية الى التقاعد وتكليف آخر بدلاً منه (التفاصييل)

خلال عملية مباغتة..



مقتل واعتقال ارهابيين في كركوك والفلوجة (التفاصيل)

المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل ابو رغيف يصف اعتماد الثالث من تشرين الاول "اليوم الوطني" للعراق بـ"الحدث الراسخ (التفاصيل)

عضو تحالف عراقيون خالد الجشعمي يكشف عن قرب صدور أمر بالموافقة على نقل جثامين ضحايا كورونا الى مقبرة وادي السلام (التفاصيل)

النزاهة تضبط مدير محطة وقود اختلس مبالغ مالية في صلاح الدين (التفاصيل)

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عضو تحالف عراقيون علي الحميداوي يستحصل الموافقة لتحويل موقع للنفايات إلى حديقة عامة في بلدية الصدر (التفاصيل)

الرافدين: سلفة ٢٥ مليون دينار للموظفين تسدد في ست سنوات (التفاصيل)

بالارقام..



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ارتفاع حالات العنف الاسري في العراق الى 60% (التفاصيل)

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اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم:

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محمد

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