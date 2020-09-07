تكليف قائد جديد لعمليات ديالى

2020/09/07 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كلف القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قائداً جديداً لقيادة عمليات محافظة ديالى.وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان رئيس الوزراء "كلف اللواء الركن رعد الجبوري بمنصب قائد عمليات ديالى".وأضاف ان الجبوري "سيكون بدلاً من القائد السابق اللواء الركن غسان العزي الي تم نقله الى أمرة وزارة الدفاع".عمار المسعودي

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