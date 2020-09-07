عودة عجلة 7 مصانع إلى الدوران.. وخطة لاستئناف العمل في أخرى قريبا

2020/09/07 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، إعادة افتتاح سبعة مشاريع ومصانع وخطوط إنتاجية في محافظات بغداد وديالى وبابل ونينوى، مشيرة إلى امتلاكها خطة لتشغيل كافة المعامل المتوقفة في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (7 أيلول 2020)، إن "وزير الصناعة تبنى خططا طموحة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل والخطوط الإنتاجية التابعة لشركات الوزارة المنتشرة في عموم البلاد".

وأضاف الصافي، أنه تم إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حسب حالة ووضع كل معمل، مبينا أن "المعامل وخطوط الإنتاج التي لا تحتاج الى تأهيل بنسب إنجاز لا تتجاوز الـ30% أو متوقفة لأسباب بالإمكان معالجتها بالموارد الذاتية ستكون ضمن الخطط السريعة وقصيرة المدى".

وأشار المسؤول، الى أن "المعامل وخطوط الإنتاج التي تحتاج الى عمليات تأهيل بنسب أكثر من 30% ستدرج ضمن الخطط متوسطة المدى، أما المصانع الكبيرة المدمرة ستكون ضمن الخطط البعيدة الأمد".

وأوضح، أنه "خلال الأشهر الستة الماضية تم البدء بالخطة السريعة أو القصيرة المدى إذ تمت إعادة افتتاح سبعة مشاريع ومصانع وخطوط إنتاجية في محافظات بغداد وديالى وبابل ونينوى".

ونوه الصافي بأن الوزارة مستمرة باجتماعاتها المكثفة ومتابعاتها الحثيثة للمضي في تنفيذ الخطط المتوسطة والبعيدة المدى للافتتاح وتشغيل مشاريع ومصانع أخرى والتي ستسهم كذلك بتشغيل الأيدي العاملة وتوفير منتجات جديدة تحتاجها السوق والمواطن، مبينا أن "من ضمن الخطة سيتم تشغيل المعامل المتوقفة كافة تحت شعار رفعه الوزير وهو صنع في العراق".

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