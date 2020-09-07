التجارة توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن البطاقة التموينية.. هل يتم استبدالها بالمال؟!

2020/09/07 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة التجارة، الاثنين، الأخبار التي شاعت تثبيت البطاقة التموينية براتب 30 الف لكل نفر وتجهيز تسع مواد غذائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم ( 7 ايلول 2020)، انها "تنفي ما تداول بشأن الموافقة على تثبيت البطاقة الغذائية براتب 30,000 دينار عراقي لكل نفر، اضافة الى تجهيز تسع مواد غذائية في البطاقة وهذه الانباء عارية عن الصحة".

واضافت، انها "لم تصدر أي بطاقة جديدة او تعليمات بشأن الية توزيع مفردات البطاقة التموينية"، مبينة ان"الهدف من نشر الاخبار الكاذبة هو الاثارة والفوضى فقط".

وبينت انها "تتطلع الى استراتيجية جديدة تضمن وصول المواد الغذائية الى العوائل التي تقع تحت خط الفقر والمشمولة في الحماية الاجتماعية وبقية الفئات المشمولة في البطاقة التموينية".

واشارت الى انها "تعمل باتجاهات متعددة مع جهات مختلفة، بهدف ايجاد اليات لضمان تجهيز المفردات واستقرار عمليات تجهيز المفردات الغذائية".

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