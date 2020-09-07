إخلاء‭ ‬سبيل‭ ‬مغني‭ ‬راب‭ ‬متهم‭ ‬بالمخدرات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬

2020/09/07 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوركسترا‭ ‬نيويورك‭ ‬الفلهرمونية‭ ‬تعود‭… ‬إلى‭ ‬الشارع باريس‭- ‬نيويورك‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أخلت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأحد‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬أديمو،‭ ‬أحد‭ ‬الشقيقين‭ ‬اللذين‭ ‬تتألف‭ ‬منهما‭ ‬فرقة‭ “‬بي‭ ‬إن‭ ‬إل‭”‬،‭ ‬منهيةً‭ ‬توقيفه‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬وحددت‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬موعداً‭ ‬لمحاكمته‭ ‬بتهم‭ “‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدّرة‭” ‬و‭”‬شتم‭” ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬ومقاومتهم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ […]

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