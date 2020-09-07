2020/09/07 | 23:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوركسترا نيويورك الفلهرمونية تعود… إلى الشارع باريس- نيويورك-(أ ف ب) – أخلت السلطات الفرنسية الأحد مغني الراب أديمو، أحد الشقيقين اللذين تتألف منهما فرقة “بي إن إل”، منهيةً توقيفه الاحتياطي، وحددت كانون الثاني/يناير المقبل موعداً لمحاكمته بتهم “تعاطي المواد المخدّرة” و”شتم” عناصر الشرطة ومقاومتهم، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر النيابة العامة في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء سبيل مغني راب متهم بالمخدرات في فرنسا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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