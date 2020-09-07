تحديد كمية الخبر المسموح بتناولها يومياً

2020/09/07 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ -‬الزمان‭ ‬قالت‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬للتغذية‭ ‬إن‭ ‬كمية‭ ‬الخبز‭ ‬اليومية‭ ‬السليمة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬و300‭ ‬غرام‭.‬وأضافت‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬تناول‭ ‬خبز‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة؛‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬قليل‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬وغني‭ ‬بالألياف‭ ‬الغذائية،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬جمّة،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬وتساعد‭ ‬الألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬الشعور‭ ‬بالشبع‭ ‬سريعا،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ […]

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