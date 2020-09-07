غموض وراء قطع العضو التناسلي للخيول

2020/09/07 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديجون‭ (‬فرنسا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نشرت‭ ‬قوات‭ ‬الدرك‭ ‬الفرنسية‭ ‬تعزيزات‭ ‬كبيرة‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬عمليات‭ ‬تشويه‭ ‬غامضة‭ ‬طاولت‭ ‬خيولا‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭.‬وقد‭ ‬أُرسل‭ ‬حوالى‭ ‬أربعين‭ ‬عنصرا‭ ‬مؤازرين‭ ‬بطوافة‭ ‬وفريق‭ ‬من‭ ‬الكلاب،‭ ‬للعمل‭ ‬ميدانيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كوت‭ ‬دور‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا،‭ ‬بعد‭ ‬إبلاغ‭ ‬مالك‭ […]

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