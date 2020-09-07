2020/09/07 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفردت صحيفة، وول ستريت جورنال الأميركية، تقريرا حول مطاردة السلطات الأميركية للباحثين الصينيين المتورطين في التجسس لصالح الجيش الصيني،

وتحدثت عما يشبه لعبة "القط والفأر" بين عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وهؤلاء الأكاديميين الذين يعملون تحت ستار القيام بأبحاث علمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لعبة القط والفأر".. مطاردات بوليسية مثيرة للجواسيس الصينيين في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لعبة القط والفأر".. مطاردات بوليسية مثيرة للجواسيس الصينيين في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).