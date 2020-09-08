إيطاليا تهزم هولندا في دوري الأمم الأوروبية

2020/09/08 | 00:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ متابعة

تغلب منتخب إيطاليا على نظيره الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

سجل نيكولو باريلا هدف المنتخب الإيطالي في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأمم”.

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