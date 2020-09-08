العيداني ينفي علاقته بـ ’الميليشيات’: لست متأكداً من كون الاغتيالات سياسية أم جنائية!

2020/09/08 | 00:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصف محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين، خطوة رئيس الوزراء بشأن مشروع ماء البدعة بـ"الجبارة والشجاعة"، فيما اشار الى ان بعض المتظاهرين المطالبين باقالته يعملون لاجندات خارجية، مؤكداً ان البصرة نجحت بالتعامل مع ازمة وباء كورونا، وكاشفاً ان اصابات كورونا الحقيقية في العراق عشرات اضعاف الرقم المعلن.



وقال العيداني في لقاء متلفز على القناة الرسمية، مع الزميل "كريم حمادي" تابعه "ناس" (7 ايلول 2020)، انه "بعض المتظاهرين يتهموني بالعلاقات مع ميليشيات مسلحة، في حين ان منزلي تعرض لضرب صاروخي واستهداف اكثر من مرة، فكيف يتم التجاوز على المنزل اذا كانت لدي علاقات مع جهات مسلحة؟".

واضاف العيداني ان "عائلتي تسكن في منزلي وسط البصرة، خلال تعرضه للهجوم، لايصال رسالة اننا ابناء مدينة واحدة"، لافتاً الى ان "بعض المتظاهرين لديهم حقوق وجلست معهم واستمعت لمطالبهم في حديث مطول، بينما هناك متظاهرون اخرون يعملون لاجندات خارجية يريدون ان يحرقوا البلد، وهذا لن نسمح به، ولن نستمع اليهم".

واشار العيداني الى انه "لم يطلب احد منه مغادرة منصب المحافظ مقابل ان تهدأ المحافظة، لكن سابقاً كان هناك حراك وضغط لاقالتي مع عدد من النواب ولا اعلم لتوجيهات سياسية او شخصية، وذكرتها سابقا من لديه ملفات فساد حقيقية ليقدمها للقضاء".

وتابع العيداني ان "المتظاهرين في البصرة اصحاب فضل في استحصال حقوق المحافظة في عام 2018، فلم تعطَ البصرة من منافذها الا بعد تظاهرات 2018"، مبيناً ان "واردات المنافذ التي استحصلناها منذ عامين عمرنا فيها كثيراً من المشاريع الخدمية".

وبشأن ضحايا التظاهرات، ذكر العيداني ان "قواتنا الامنية تحملت الكثير من المتظاهرين وقواتنا الامنية لم تستخدم القوة"، عازياً سقوط الضحايا الى ان "بعض الشهداء سقطوا في حادث سيارة امام المحافظة واصيب السائق وكذلك في ناحية ام قصر كانت هناك اخطاء بالتعامل مع المتظاهرين وسقط عدد منهم".

وبين المحافظ أن "التحقيقات مستمرة، ولا نستطيع كشف كل المعلومات للاعلام قبل نهاية التحقيق"ن متوعداً بالقول، "سأكشف القتلة اذا ثبت تورط اي جهة او احد، ولا نعلم بعد ما اذا كانت الاغتيالات سياسية او جنائية".

وبشأن العلاقة مع رئيس الجمهورية والذي رفض في وقت سابق، تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء، قال العيداني "لم اعاتب رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم تكليفي لرئاسة الوزراء، وانا متفهم ارادة الكتل السياسية، ووجهة نظره، وكنت معه قبل يومين في حديث ودي لأجل استقرار البلد".

وعن ملف ازمة المياه في البصرة، اوضح العيداني ان "ازمة المياه في المحافظة ستحل قريباً، لكن المشكلة بشكل نهائي تحتاج وقتا"، لافتاً الى انه "بالأمس كانت خطوة جبارة من رئيس الوزراء حيث اتخذ قرار شجاع وعملي ومصيري وهو ايصال المياه من خلال قناة البدعة، فهذا المشروع مخطط له من زمن الستينات او العهد الملكي".

وتابع العيداني الى ان "المشروع يجب ان يحول لقناة مغلقة، ففي حديث مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في حكومة حيدر العبادي قال ان لديكم قنوات مفتوحة لماذا لاتحولنها لقنوات مغلقة، وهناك شواهد في ليبيا وايران حولوا القنوات الى مغلقة".

وبين محافظ البصرة ان "الكاظمي يوم امس اتخذ قرار لتصميم هذه القناة والبدء بها في ب2020 بعد كان المخطط ان يكون البدء بها في العام المقبل، لكن رئيس الوزراء شدد على سرعة الانجاز خلال هذا العام والبدء بالاعمال وهذه خطوات عملية وحقيقة".

وكشف العيداني عن "محطة في ابي الخصيب ستعطي ماء حلو بقدر 72 الف متر كعب حتى وان كانت ازمة، وهي من المشاريع الجديدة"، مشيراً الى ان "خطتنا لمشاريع الماء القادمة، تتضمن القرض الياباني الذي هو مسؤولية وزارة البلديات، حيث ان القرض يغطي 35 % من مياه البصرة ونحن نعمل بالتوزاي مع الوزارة".

وفيما يتعلق بالربط السككي قال العيداني "شخصيا انا من دعاة ومساندي واعمل بقوة من اجل تكون الفاو مدينة الها وقع عند العالم، وميناء الفاو الاهم والاكبر لمستقبل العراق"، موضحاً ان "هناك مشروعين في البصرة اذا انجزت نضع روافد حقيقة لرفد موازنة البلد، اولها ميناء القاو والمشروع الاخر هو مشروع البتروكمياويات "نبراس"، حيث يوفر المشروع 10 الاف درجة وظيفية، ومشروع الفاو يوفر اضعاف هذا العدد".

واكد العيداني "نعمل على اكمال ميناء الفاو الكبير والخطوط البرية فلا فائدة من الميناء بدون الخطوط البرية، طريق خاص وسريع وسكك حديدية، حيث ان اوربا كلها مربوطة سككياً"، مشدداً "لن اقبل بقتل موانئ العراق، و لحد الان لا يوجد ربط سككي، لكن اول نقطة مهمة يجب ان يركز عليها قبل الرفض او القبول هل الربط السككي او البري ذو فائدة للبلد".

وتابع "اذا استطعنا ربط 3 او 4 خطوط سكك بغض النظر مع اي بلد، يجب ان نحسبها جيداً ونفكر بمصلحة العراق اولا، فاذا كانت تنفع البلد ندعمها او ذا مضرة سنكون ضدها، لذلك يجب ان يدرس المشروع، لكن ظاهراً الان يبدو راي الشارع اذا ربطنا مع دول الجوار سيهمل الميناء، ومن حق المواطن ان يخاف".

وبشأن ملف كورونا في البصرة، قال العيداني "اصبح لدينا خبرة بالتعامل مع كورونا في المحافظة"، لافتا انه "اذا اعلنت الارقام الحقيقة لإصابات كورونا بالعراق فأنها عشرات اضعاف الارقام المعلنة".

واضاف ان "مسؤولية وازرة الصحة تعالج المرضى ومسؤولية المجتمع حماية انفسهم، لكن المهم في كورونا تقليل الاصابات ورفع الشفاء، والبصرة سبقت العالم بعلاج كورونا بواسطة بلازما الدم".

وقال العيداني ان "النتائج تثبت اننا ادرنا الملف كورنا بصورة صحيحة ولدينا كمية اوكسجين كافية ولم تحدث لدينا شحة بل ساعدنا المحافظات الاخرى"، منوهاً الى انه "تحسب لهيئة الحشد الشعبي جهود نصبت مصانع اوكسجين بجهود ذاتية، كما انه كان دور كبير في انشاء مصانع الاوكسجين لرجال الاعمال والمقاولين في المحافظة وفي مقدمتهم رجل الاعمال الراحل عبدالله عويز الذي توفي جراء اصابته بالفيروس".

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