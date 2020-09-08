حريق ب 10 خيام في مخيم للنازحين بدهوك

2020/09/08 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت مفوضية حقوق الانسان، عن اندلاع حريق في عشرة خيام في مخيم جمشكو للنازحين بدهوك.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه ان "حريقا شب في مخيم جمشكو للنازحين في محافظة دهوك بسبب تماس كهربائي ادى الى حرق عشر خيام للنازحين دون تسجيل اضرار بشرية".واضاف الغراوي ان "هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين حيث نشب حريقان في مخيم كبرتو ادى الى احتراق خمس خيم في الحادث الاول وسبع خيام في الحادث الثاني حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في دهوك وتم نقل العوائل الذين تعرضت خيمهم للضرر الى خيم جديدة".واوضح ان "تكرار الحرائق واستمرار المعاناة الانسانية للنازحين واصابة عدد منهم بفايروس كورونا وقلة المساعدات المقدمة لهم يدعونا الى مطالبة الحكومة بغلق كافة المخيمات واعادة النازحين طوعا الى مناطقهم وتقديم جميع المساعدات لهم ./انتهى9

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