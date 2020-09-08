دوري الامم الاوربية: ايطاليا تتغلب بصعوبة على هولندا بهدف نظيف

2020/09/08 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ حقق المنتخب الإيطالي فوزاً هاماً على مضيفه منتخب هولندا بهدف دون رد في المباراة التي جرت في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاثنين على ملعب يوهان كرويف.وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب وسط الأزوري نيكولو باريلا في الدقيقة 45+1، فأهدى بلاده الانتصار الأول في المسابقة بعد التعادل في الجولة الأولى (1-1) مع البوسنة والهرسك./انتهى9

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