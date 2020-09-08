2020/09/08 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت قوات الفرقة الاولى شرطة اتحادية القبض على الجاني الذي قتل عائلة مكونة من خمسة افراد شرقي بغداد بحسب مصدر امني.وكان مصدر امني اعلن مساء اليوم عن مقتل عائلة مكونة من خمسة افراد بهجوم مسلح على منزلهم في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد دون ذكر الاسباب./انتهى9

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