القبض على متهم بقتل عائلة كاملة في بغداد

2020/09/08 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بقتل عائلة كاملة في حي الأمين شرقي العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم إلقاء القبض على الجاني بحادث قتل عائلة بكاملها مكونة من خمسة أفراد في منطقة الامين محلة 731/ دور موظفي دائرة الكهرباء".وأضاف ان عملية القبض تمت "باشراف مباشر من قبل قائد الفرقة الاولى العميد الركن محمد قاسم الفهد وبجهود مكثفه من قبل فريق العمل".عمار المسعودي

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