انزال جوي في كركوك وعملية استخبارية قرب بغداد ضد داعش

2020/09/08 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصادرة‭ ‬سلاح‭ ‬العشائر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاعات‭ ‬العشائرية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لضبط‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬وسط‭ ‬تشكيك‭ ‬المراقبين‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وانتقادات‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬الخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذها‭.‬وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬فإن‭ ‬القرار‭ ‬صعب‭ ‬التنفيذ‭ ‬بسبب‭ ‬التداخل‭ ‬بين‭ ‬سلاح‭ ‬العشائر‭ […]

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