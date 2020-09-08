السلاح المنفلت.. والقرار اليتيم

2020/09/08 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قرار مهم أعلنته الحكومة العراقية بشأن مصادرة السلاح الذي يتسبب بالنزاعات العشائرية ويهدد السلم الاجتماعي واستقرار المدن والارياف، بعد تفاقم الحوادث لاسيما في جنوب العراق.لكن هذا القرار من الممكن أن يُفرغ من محتواه ويتحوّل الى أي قرار سبقه لا تتوافر له شروط البقاء والتطبيق، بل قد يتم استغلاله في التصفيات السياسية […]

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