2020/09/08 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين‭ ‬تعرض‭ ‬لقاحات‭ ‬محتملة‭ ‬ولندن‭ ‬تنتظر‭ ‬النتائج‭ ‬مطلع‭ ‬العام موسكو‭- ‬بكين‭ – ‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬محادثات‭ ‬هاتفية‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬تمحورت‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬مشترك‭ ‬للقاح‭ ‬روسي‭ ‬لمكافحة‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬النفط‭.‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الكرملين‭ ‬أن‭ ‬المحادثة‭ ‬الهاتفية‭ ‬التي‭ ‬اتت‭ […]

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