2020/09/08 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بكين تعرض لقاحات محتملة ولندن تنتظر النتائج مطلع العام موسكو- بكين – لندن- الزمان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية الاثنين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تمحورت على انتاج مشترك للقاح روسي لمكافحة وباء كوفيد-19 فضلا عن النفط.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن المحادثة الهاتفية التي اتت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يهاتف الملك سلمان حول لقاح كوفيد 19والنفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن المحادثة الهاتفية التي اتت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يهاتف الملك سلمان حول لقاح كوفيد 19والنفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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