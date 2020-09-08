ترمب يطالب منافسيه بالإعتذار.. اللقاح ضد كورونا سيجهز في موعده

2020/09/08 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس بالاعتذار عن تصريحاتهما بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين: "تحت قيادتي سنطور اللقاح في مواعيد قياسية، وعلى بايدن وصديقته الليبرالية وغير المؤهلة برأيي، أن يقدما الاعتذار فورا عن خطابهما المعادي للقاح".

وأضاف أن "اللقاح ضد كورونا سيظهر في الولايات المتحدة قريبا جدا".

وكان ترمب قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية ظهور اللقاح في أكتوبر المقبل.





وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن "إدارة ترامب تسعى للحصول على اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر".

وكان بايدن وهاريس انتقدا تصريحات ترامب حول أن "اللقاح قد يكون جاهزا في أكتوبر"، وأعربا عن شكوكهما في ذلك.

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