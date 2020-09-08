2020/09/08 | 00:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

القت شرطة محافظة البصرة القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم ٢ بندقية (كلاشنكوف) واعتدة وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية”.

وقال اعلام شرطة البصرة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” بعد ورود اخبار عن سماع صوت اطلاق نار تبين فيما بعد ان مصدره تشييع جنازة في منطقة خمسة ميل “.

واوضحت ” على الفور تم تشكيل قوة من مركز شرطة الهادي و افواج الطوارئ والنجدة وتطويق المنطقة وتم القاء القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم ٢ بندقية (كلاشنكوف) واعتدة وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية.

لذا تؤكد مديرية شرطة محافظة البصرة الى فرض اجراءات مشددة للقضاء على هذه الظاهرة وعدم التهاون مع مرتكبيها مهما تكن صفتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين اثر اطلاق عيارات نارية في مجلس عزاء في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين اثر اطلاق عيارات نارية في مجلس عزاء في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).