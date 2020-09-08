القاء القبض على متهم اقدم على قتل عائلة مكونة من 5 أفراد

2020/09/08 | 00:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على متهم اقدم على قتل عائلة مكونة من ٥ أفراد ( اب وام و٣ أطفال) في منطقة الأمين ببغداد”.

وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ووكالة الاستخبارات، تتمكن من القاء القبض على متهم اقدم على قتل عائلة مكونة من ٥ أفراد ( اب وام و٣ أطفال) في منطقة الأمين ببغداد”.

حيث تمكنت هذه القوة من التحرك الفوري والسريع والقبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكابه هذه الجريمة، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا”.

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