مع تزايد إصابات كورونا.. العراق يسمح بعودة الأنشطة الرياضية

2020/09/08 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الإثنين، بعودة الأنشطة الشبابية والرياضية اعتبارا من الـ12 من شهر سبتمبر الجاري بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

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