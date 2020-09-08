الاعرجي: الحكومة تهدف الى عودة اللاجئين السوريين لبلدهم

2020/09/08 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، ان الحكومة تهدف الى عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن الوطني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، مساعدة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق، كارن وايتنك.



وبحث معها ملف السوريين المتواجدين على الأراضي العراقية منذ أحداث سوريا، ضمن مخيمات أربيل والسليمانية ودهوك، والمخيمات الأخرى المتفرّقة في المحافظات العراقية.

وقال الأعرجي، بحسب البيان، ان "هدف الحكومة العراقية هو عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم أو من يختارونه من البلدان، بعد توفر الظروف المناسبة"، مشيرا الى أن "ظروف العراق الاقتصادية الحالية لا تؤهله لاستقبال اللاجئين" .

وبيّن الأعرجي أن "الحكومة العراقية مستعدة للتعاون في عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم"، لافتا الى ان واجب الحكومة توفير الحماية لهم لحين تهيئة ظروف عودتهم" .

وأوضح الأعرجي، أن مستشارية الأمن الوطني تدعم عمل وزارة الداخلية في بغداد وكردستان، لما تقوم به من جهد بخصوص اللاجئين السوريين" .

وفي ختام اللقاء قدّم الأعرجي الشكر لأعضاء الوفد، مثمناً العمل الإنساني المهم الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق، فيما يتعلق بحماية اللاجئين وتوفير ظروف العيش الكريمة والآمنة لهم .

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