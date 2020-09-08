منتخب إيطاليا ينتزع فوزا صعبا على هولندا في دوري الأمم الأوروبية

2020/09/08 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على منتخب هولندا، في الجولة الثانية من المجموعة A1، بدوري الأمم الأوروبية.وسجل نيكولو باريلا الهدف الوحيد في المبارة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، بمساعدة تشيرو إيموبيلي.ورفع الفوز رصيد منتخب إيطاليا إلى 4 نقاط في المركز الأول للمجموعة، مقابل 3 نقاط لهولندا في المركز الثاني.ويلعب منتخب إيطاليا في الجولة المقبلة مع بولندا، في حين يلعب منتخب هولندا مع البوسنة والهرسك.محمد

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