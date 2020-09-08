آخر تطورات الوضع الصحي لناظم شاكر وعائلته تطلب الدعاء له

2020/09/08 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مقرب من نجم الكرة العراقية والمدرب ناظم شاكر المصاب بفيروس كورونا ويخضع للعلاج.





وقال أحد أفراد عائلة الكابتن شاكر لوكالة {الفرات نيوز}، ان "إدارة المستشفى قالت ان الطاقم الطبي المشرف على علاج شاكر أجرى له تمارين سريرية وقبله على بطنه بعد ان كان مستلقياً على ظهره من اجل مساعدته على التنفس".

وأضاف، ان "الوضع الصحي للكابتن كان حرجاً للغاية صباح الأثنين وتنفسه وصل الى معدل بدرجة 30 ولن بعد اجراء هذه التمارين تحسن للأفضل وأصبح التنفس بمعدل 70 درجة" مؤكداً ان "شاكر يخضع للإشراف الطبي المتواصل".

وأشار الى ان "إدارة المستشفى منعت زيارة ناظم شاكر على الأقل في الـ 24 ساعة القادمة" مطالباً "العراقيين بالدعاء لوالدهم بسبب حالته الصحية".

وكان مصدر رياضي مطلع، كشف الاثنين، الحالة الصحة للمدرب الكروي ناظم شاكر بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المصدر لـ{الفرات نيوز} إن "الوضع الصحي لشاكر قد تدهور فضلاً عن توقف احدى الرئات".

عمار المسعودي

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