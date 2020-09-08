اطباء العراق يعلقون العمل في جميع الردهات لمدة 72 ابتداء من اليوم الثلاثاء

2020/09/08 | 00:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مجموعة كبيرة من الاطباء العراقيين تعليق عملهم ابتداء من يوم الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا ، في جميع الردهات عدا الحرجة منها ( الطوارئ وردهات الانعاش بشكل متواصل ل٧٢ ساعة على ان يكون تعليق العمل شاملا لجميع الردهات بدون أي استثناء”.

وقال الاطباء في رسالة موجهة الى الرئاسات الثلاث وحصلت “خبر برس” نسخة منها ،” نحن مجموعة كبيرة من الاطباء العراقيين، المواطنين معكم في هذا البلد المتعب، والمتعبين من فوضاه المخيفة، نضع بين ايديكم اسباب تعليق عملنا ليوم غد الثلاثاء الثامن من ايلول ٢٠٢٠ والتي قد لا تجد طريقها الى اسماعكم!.

فقد حاولنا بشتى الطرق ان يسمعنا اصحاب القرار في هذا البلد، خرجنا عشرات المرات بوقفات احتجاجية سلمية حضارية، وناشدنا مئات اخرى بكل الطرق القانونية والادارية، متذمرين من واقع صحي منهار يقتل الطبيب ومرضاه، وظروف مهينة يعيشها الطبيب والمريض معا، ورغم كل ما نقدمه من عمل عظيم نفخر به، نجد انفسنا متهمين ومدانين امام المجتمع! لذا نصرخ عاليا هذه المرة لنجبر الجميع على سماعنا، آملين ان لا تصموا اسماعكم عنا كما فعلها الكثيرون من قبلكم.

في ايلول الماضي ٢٠١٩ كانت تظاهرتنا الكبرى الاولى، وربما الاولى من حجمها في تاريخ الصحة في العراق، حضرها الاف الاطباء، صرخوا عاليا لتحسين هذا الواقع التعيس، وانعاش هذا الوطن، ولكن تلتها احداث البلد من ثورة تشرين، ثم لحقها وباء فايروس كورونا اللعين، الذي سلب منا ارواحا ثمينة كانت تصارع من اجل بناء هذا الوطن، فالعشرات من اطباءنا راحوا شهداء وهم يحاربون من اجل حياة الاخرين، وآلاف اصيبوا وما زالوا يصابون.



وصبرنا رغم ما بنا من جروح فداءا لشعبنا الكريم، على مستشفيات متهالكة، وادوية مفقودة، وامان معدوم! وامان معدوم! وامان معدوم!… املا بغد افضل! فلم يسمعنا احد! والحال من سيء الى اسوء! واصبحنا نهان ويعتدى علينا كل يوم، ولا احد يكترث، وما اكثر المصفقين لذلك! حتى بتنا خائبين..



خائفين ونحن في مستشفياتنا!.فهل من طبيب في هذا العالم يعمل تحت هكذا ظروف؟!…وهل بوسعنا ان نستمر بتقديم خدماتنا تحت وطئة الاعتداء والتهديد؟!…

لقد صبرنا كثيرا، وكابرنا عظيما، لشعورنا العالي بالمسؤولية اتجاه وطننا وشعبنا، وليقيننا بعظمة ما نقدمه منعمل رغم ما يحاول الجاهلون والمنتفعون بخسة.

ولنلقي الحجة كاملة على اصحاب القرار… تظاهرنا مرة ثانية في ايلول الجاري 6/9/2020 امام وزارة الصحة، فقدمنا من كل جزء من هذا الوطن الواحد (البصرة، الناصرية،العمارة،النجف،بابل،بغداد،الانبار،نينوى الديوانية،كربلاء، صلاح الدين، كركوك، السماوة، الكوت …) فالظلم واحد ايضا في كل مكان، والاستهانة بمكانة الطبيب اصبحت لغة الشارع واصحاب القرار، فتجاهل الوزير ووكلاءه وجودنا، واعرضوا عن مقابلتنا ونحن نتظاهر امام باب وزارتهم بالالاف، وانشغلوا بمقابلات اخرى ومناقشات اخرى يرونها اهم واولى!فلوحة تكريم يحضى السيد الوزير بها من جهة ما اهم من لقاء اطباءه المطالبين بحقوقهم!..وعند اللقاء بمسؤولي الوزارة، كان جوابهم بغرابة :ان الوزارة عملت كل ما عليها، وليس عندنا اي مشكلة اذهبوا للامانة العامة لمجلس الوزراء! اذهبوا للقضاء، اذهبوا لمجلس شورى الدولة، اذهبوا لوزارة التعليم! اذهبوا واذهبوا واذهبوا!… وكأن حدود عملهم مكاتبهم وغرفهم المؤثثة والمكيفة جيدا! حتى لو تأخر حل الامور لسنوات طويلة وعصيبة، كالملف الاكثر فسادا، (الاعاشة) والملف الاكثر فشلا (حماية الاطباء)!..ان تنصل الوزارة عن المتابعة للحقوق التي تم تقديمها، يمثل قصورا بالرؤية للعمل الصحي، او تقصيرا متعمدا اتجاه مسؤولياتهم الوطنية، فعمل وزارة الصحة مرتبط بحياة الناس، وحياة الناس لا تحتمل التأجيل والتسويف..ان (الاعاشة) احد اكبر ملفات الفساد في وزارة الصحة، قالها لنا الوزير السابق الدكتور العلوان مرتين! والى الان لم يتغير شي ..بل اصبح الامر اسوء ..واعاشتنا تسرق وتنهب نطالب بالسكوت والتجاهل!…الوثائق التي تمنح لكل الخريجين الا الطبيب، والذي تم الالتفاف على القانون بطريقة بشعة لأكثر من مرة ومعتمدة على اراء واهواء من بيدهم القرار..



كل ذلك من اجل ان نكون عبيدا لواقع صحي بائس ومرير…فلا يتم تعيين الاطباء ولا يعطوهم الوثائق بتصرف اقل ما يمكن وصفه بالخبيث، حيث ان وزارتي الصحة والمالية تتنصلان عن تنفيذ كتاب التعيين للأطباء ونحن في هذا الظرف الخطر جدا، حيث انهكت قوانا، وكثر شهداءنا، ولو تم تعيينهم لأعانونا على انقاذ حياة الكثير من الناس ،وسط هذا الموت المخيف.حقوق كثيرة مدعومة بالقانون والتعليمات النافذة ..يصر من بيده القرار ان ينتقص من الطبيب ويسحق شخصيته في عمل ممنهج تديره ايادي لا تريد الخير لهذا البلد.ولهذا فقد قرر اطباء العراق القيام بخطوة تصعيدية اكبر وسيتلوها خطوات اكبر واقوى في حال عدم سماع اصحاب الشأن لآلامنا وهمومنا وقد تم ابلاغ وزارة الصحة بهذه الخطوات منذ اكثر من اسبوعين ..وعليه فأن الثلاثاء المصادف 8/9/2020 الساعة الثامنة صباحا يعلق الاطباء العمل في جميع الردهات عدا الحرجة منها ( الطوارئ وردهات الانعاش بشكل متواصل ل٧٢ ساعة على ان يكون تعليق العمل شاملا لجميع الردهات بدون أي استثناء بعدها اذا لم نجد استجابة حقيقية وبهذا الصدد نحذر السادة المسؤولين ان أي تصرف تعسفي غير الاصغاء الى المطالب وتحقيقها بشكل فعلي تجاه أي طبيب يقابل بتسريع عجلة التصعيد الى اقصى درجاتها .اننا نطلب بتشكيل لجنة فورية برئاسة السيد رئيس الوزراء المحترم ووزراء المالية والتعليم العالي والداخلية وممثل عن مجلس شورى الدولة وممثل عن الاطباء الشباب لوضع حلول نهائية وفورية لملف الاطباء وترك سياسة القاء اللوم بين الوزارات فنحن اصحاب حقوق ولم نطالب بأكثر من ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطباء العراق يعلقون العمل في جميع الردهات لمدة 72 ابتداء من اليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطباء العراق يعلقون العمل في جميع الردهات لمدة 72 ابتداء من اليوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).