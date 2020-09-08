تحذير من مسؤول طبي كبير بعد تفاقم إصابات كورونا في بريطانيا

2020/09/08 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب كبير أطباء إنكلترا إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تثير قلقا كبيرا وإن الناس "استرخوا أكثر مما يجب" خلال الصيف.

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