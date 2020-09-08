العيون اللاقطة !؟ - 14 - مريم نجمه

2020/09/08 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه متى كانت عادة " الأراكيل " لشبابنا وشاباتنا وصبايانا في المقاهي والمطاعم وردهات الإستراحات والأرصفة ؟شو هالموضة والظاهرة الرجعية المتخلفة للترهل والخمول والغباء والمظاهر والتقليد الأعمى ؟ !كان بعض الأجداد والآباء قديماً يمارسونها أحياناً في سن التقاعد والشيخوخة , أوالبطالة ..



اليوم أصبحت " بِزنِس " من الألف للياء , مُخّدِر وقاتل للجيل الجديد , ضياع للوقت والنقود للشباب ذكوراً وإناثا ......





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