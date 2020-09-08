الأمم المتحدة تدعو إلى وقف سريع لإطلاق النار/ مفاوضات السلام في أفغانستان محفوفة بالمخاطر - رشيد غويلب

2020/09/08 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في غضون الأيام القليلة المقبلة، يمكن أن تبدأ أول محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة.



وأعلن مجلس الأمن القومي الحكومي أخيرا، أن تبادل الأسرى بين الجانبين أوشك على الانتهاء، تنفيذا لشرط مسبق وضعته طالبان لبدء المفاوضات.



وكانت اتفاقية مماثلة قد وقعت في الدوحة، في 29 شباط بين طالبان والحكومة الأمريكية.



ونص الاتفاق على أن تطلق كابول سراح 5 آلاف من أسرى طالبان مقابل ألف من أفراد القو ......





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