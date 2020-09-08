روسيا تعلن إطلاق اللقاح ضد كورونا للتداول العام

2020/09/08 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الروسية، إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام.

وقالت الوزارة في بيان: انه "سيتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيأة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام".

ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم الدُفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)قد أعلن، الجمعة الماضي، أن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد مرض "كوفيد 19" سيتم نشرها في المجلات العلمية في الفترة ما بين تشرين الأول و تشرين الثاني.

وبحسب البيان الذي نشره صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، فإن "النتائج الأولية للدراسة السريرية التي بدأت بعد تسجيل اللقاح وبمشاركة 40 ألف متطوع سيتم نشرها بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين".

المصدر: سبوتنيك

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