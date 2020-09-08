ضبط مركبة حمل محملة ” بالطرشي ” الفاسد غربي ذي قار

2020/09/08 | 01:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن ضبط مركبة حمل محملة بمادة ” الطرشي ” الفاسد في سيطرة البطحاء غربي المحافظة .وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” سيطرة البطحاء الامنية ضبطت مركبة محملة بمادة الطرشي المخالف للشروط الصحية ومنتهي الصلاحية “.واشار الى […]

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