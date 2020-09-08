“مجانا في ذي قار” يتبنى جمع 30 مليون لعلاج احد المرضى

2020/09/08 | 01:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..تبنى مشروع “مجانا في ذي قار” الخيري جمع مبلغ 30 مليون دينار لعلاج احد المرضى في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية .وقال عضو المشروع في فرع ناحية العكيكة كاظم الشميساوي ان ” مجانا في ذي قار اطلق حملة لجمع التبرعات لاجراء عملية جراحية لمريض من سكنة سوق الشيوخ يعاني من عجز […]

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