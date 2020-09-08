2020/09/08 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام عربية ودولية، الإثنين، إن ميليشيا الحوثي قررت إغلاق مطار صنعاء أمام "جميع الرحلات" اعتبارا من الأربعاء المقبل بسبب "نقص الوقود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يغلقون مطار صنعاء أمام الطائرات الأممية والإغاثية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يغلقون مطار صنعاء أمام الطائرات الأممية والإغاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).