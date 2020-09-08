احباط محاولة سرقة قطع اثرية في ذي قار

2020/09/08 | 01:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، مساء اليوم الاثنين ، عن احباط محاولة سرقة 37 قطعة اثرية شمالي المحافظة ، بعد صدامات مع مسلحين .وقال بيان اوردته المديرية تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” قوة من شرطة قسم حماية الاثار والتراث تصادمت مع اشخاص مسلحين دخلوا احد المواقع الاثارية في […]

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