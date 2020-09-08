بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني حول اجتماع رام الله بيروت - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2020/09/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني يا جماهير شعبنا الفلسطيني يا جماهير أمتنا العربية في الوقت الذي يُهاجم فيه شعبنا العربي الفلسطيني بحملة مسعورة لانهاء قضيته الوطنية بقيادة معسكر الرجعية والصهيوامبريالية وفي الوقت الذي يأمل شعبنا من قواه الوطنية الفاعلة رسم سياسة مواجهة جديدة ضد معسكر الاعداء يأتي مخاض هذا الاجتماع رام الله بيروت تكريسا لواقع البؤس بعدم الخروج من نفق اوسلو المظلم والظالم .يا جماهير شعبنا ما دام رسم السياس ......





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