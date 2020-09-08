2020/09/08 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، انتقادات لاذعة ضد منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، ونائبته السناتورة، كامالا هاريس، وطالبهما بالاعتذار عما وصفه ترامب "بالخطاب المناهض للقاحات"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح كورونا في صلب سباق الانتخابات الأميركية.. مواجهة حادة بين ترامب وبايدن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح كورونا في صلب سباق الانتخابات الأميركية.. مواجهة حادة بين ترامب وبايدن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).