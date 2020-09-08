اللجنة العليا للصحة : تصدر قرارات جديدة وتخفف القيود المفروضة للوقاية من كورونا

2020/09/08 | 02:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة قرارات جديدة خففت بموجبها القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.أ‌.انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءا من تأريخ 12/9/2020.ب‌.قيام وزارة الصحة بإصدار الشروط الواجب اتباعها في تلك الأنشطة.ثانيا/ الموافقة على فتح المطاعم فضلاً عن فتح […]

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