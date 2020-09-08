لأول مرة.. فيضان النيل يهدد عاصمة المملكة المروية الأثرية

2020/09/08 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير الوحدة الأثرية الفرنسية في السودان، مارك مايو، الاثنين، إن منطقة "البجراوية" الأثرية، التي كانت في ما مضى عاصمة للمملكة المروية، مهددة بالفيضان بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل إلى مستوى قياسي.

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