2020/09/08 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عشرة مدنيين في شمال شرق نيجيريا، بهجمات شنها على قراهم مقاتلون من جماعة بوكو حرام المتشددة، بحسب ما أعلن، الاثنين، قادة في ميليشيات محلية موالية للحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعضهم حرقا.. مقتل عشرة مدنيين بهجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعضهم حرقا.. مقتل عشرة مدنيين بهجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).