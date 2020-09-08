تسجيل ثلاث إصابات بكورونا في الدوري الانجليزي

2020/09/08 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اكتشف الاتحاد الإنجليزي ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في المسحة الأولى التي أجراها تمهيدًا لعودة البريميرليج الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي قد أجرى 1605 مسحة للاعبي وإداريي الأندية المشاركة في البريميرليج كدفعة أولى.

وتم اكتشاف 3 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا في المسحة الأولى التي تم إجراءها للمشاركين في البريميرليج.

ومن بينهم هؤلاء الثلاثي يأتي ثنائي مانشستر سيتي، إيمريك لابورتيه ورياض محرز مع القيام بعزلهم بصورة منزلية منفردة غيابهم عن افتتاح الدوري.

ولم يتم الإعلان عن المصاب الثالث بفيروس كورونا من بين لاعبي الدوري حتى الآن.

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