مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى الاستعداد

2020/09/08 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، دول العالم إلى أن "تكون مستعدة بشكل أفضل للوباء القادم"

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