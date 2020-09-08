240 ألف درجة وظيفية بموازنة 2021

2020/09/08 | 04:09 - المصدر: الصباح

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بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد، مشيراً إلى أن البرلمان مستعد لمناقشة وإقرار موازنة العام الحالي 2020، وأنها «سترى النور» في حال أرسلت من مجلس الوزراء، وسيتم تشريعها لأنها ستكون «مختصرة جداً».

وبشأن موازنة 2021، قال كوجر لـ «الصباح» إن موازنة 2021 ستكون تشغيلية، أما الاستثمارية فستكون حبراً على ورق، لأن الحكومة «لا تملك الأموال الكافية لها».

ويساند عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني حديث زميله كوجر بخصوص توفر الدرجات الوظيفية، إذ قال لـ«الصباح»: إن «العدد الذي أعلنته وزارة التخطيط بوجود درجات وظيفية بحدود 240 ألف درجة؛ رقم حقيقي وناتج عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة الملاك في جميع الوزارات»، معرباً عن قلقه بشأن «العدالة» في توزيع تلك الدرجات الوظيفية، والسيطرة على هذا الملف من قبل قوى سياسية نافذة، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة.

ودعا النائب السوداني الحكومة إلى وضع الدرجات الوظيفية تحت تصرف «مجلس الخدمة الاتحادي».

وكانت وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق، أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد.

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