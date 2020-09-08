صالح والكاظمي يبحثان التحضيرات للانتخابات المبكرة

2020/09/08 | 04:09 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوضاع العامة وسير التحضيرات للانتخابات المبكرة.

وبحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، فقد جرى، خلال لقاء الجانبين، بحث الأوضاع العامة للبلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها.

كما ناقش الكاظمي مع صالح استعدادات جميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب

العراقي.

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