2020/09/08 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: وفاء عامر

تنفذ هيئة استثمار بغداد 200 مشروع استثماري بمختلف القطاعات، تحقق ايرادات للدولة تقدر بـ 50 مليار دينار، بينما اكدت وجود اشكالية في تخصيص الاراضي

لمشاريعها.

وقال رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي في تصريح لـ”الصباح” ان المشاريع التي تمنح لها اجازات عمل تواجه اشكالية في حصول المستثمر على الارض المخصصة للمشروع بسبب اعراض الوزارات والجهات المالكة للأراضي عن تخصيصها.

ونوه الزاملي بأهمية تفعيل آلية النافذة الواحدة في المشاريع الاستثمارية، وتعني تشكيل لجنة أو هيئة تضم جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع منحها الصلاحيات في اتخاذ قرارات آنية، فضلا عن أن هذه الجهة ستلزم الوزارات بادراج الاراضي التي لديها.



واوضح أن الهيئة تنفذ حاليا 200 مشروع استثماري في بغداد بكل القطاعات، منها 30 مشروعا سكنيا، الى جانب وجود مشاريع اخرى لم تنفذ حتى الان بسبب الاجراءات الروتينية التي ترافق خطواتها.

واكد أن المشاريع تتضمن أيضا 17 مشروعا صحياً و40 مشروعاً صناعيا، ومشاريع اخرى بمختلف القطاعات بانتظار اجراءات العقود وتخصيص الاراضي، منبها الى ان موازنة الهيئة السنوية تبلغ 730 مليون دينار فقط، بينما تحقق هذه المشاريع ايرادات للدولة تتراوح بين 40 الى 50 مليار دينار سنويا، فضلا عن اكثر من 100 الف فرصة

عمل.

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